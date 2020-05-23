В Киеве нашли застреленным нардепа Давыденко

Он был найден в собственном офисе
Народного депутата Валерия Давыденко нашли мертвым с огнестрельным ранением головы. Он был найден в собственном офисе.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
Давыденко был членом депутатской группы "Доверие".
"Это правда. Его нашли в его офисе в туалете с огнестрельным ранением головы. Пистолет находится рядом и будут проверяться все версии. И убийство, и самоубийство, и инсценировка самоубийства. Все версии", - сообщил Геращенко.
На месте инцидента работает следственно-оперативная группа полиции.
Также проводится комплекс безотлагательных следственных и оперативных мероприятий по выяснению обстоятельств гибели Давыденко.
"В том числе снимаются записи с многочисленных камер наблюдения в большом количестве расположенных поблизости с местом происшествия", - сообщил замглавы МВД.
Напомним, в ноябре 2019 года был найден мертвым депутат районного совета Кременчуга Андрей Гаврилов.
Кроме того, в сентябре прошлого года в Киеве напали на заместителя главы КГГА Владимира Слончака.
Автор: Анастасия Светлевская