ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Полтавской области обнаружили застреленным депутата райсовета

Новости » Происшествия     20.11.2019 - 14:19
В Полтавской области обнаружили застреленным депутата райсовета
Фото: место происшествия (kg.ua)

Тело мужчины обнаружили внутри его автомобиля

В Полтавской области в среду, 20 ноября, был найден мертвым депутат районного совета Кременчуга Андрей Гаврилов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

По предварительной информации, Гаврилов умер в результате огнестрельного ранения. Тело мужчины обнаружили внутри его автомобиля, запертого изнутри и заведенного, на нем лежало оружие. Правоохранители не исключают версию самоубийства.

Отмечается, что у погибшего было разрешение на ношение огнестрелього ружья, которое действительно до следующего года.

Гаврилов возглавлял в Кременчугском районном совете комиссию по вопросам самоуправления.

Напомним,18 сентября у входа в поселковый совет Акимовки в Запорожской области застрелили из автомата заместителя главы Объединенной территориальной общины Дмитрия Кириллова.

Кроме того, в Киеве напали на заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Слончака доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами головы.

Из фракции "Слуга народа" могут исключить нескольких депутатов Вятрович рассказал, чем займется в Раде
Новости Украины Полтавская областьдепутаты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь