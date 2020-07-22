В Киеве нашли четыре подозрительных чемодана, взрывчатки не обнаружили

Фото: один из обнаруженных чемоданов возле метро "Вокзальная" (Виталий Носач, РБК-Украина)

О находках сообщали киевляне

В течение дня киевские полицейские четыре раза выезжали на сообщения о подозрительных находках. Ни в одной из них взрывчатки не обнаружили.

Об этом сообщили в пресс-службе киевской полиции.

Как рассказал руководитель полиции Киева Андрей Крищенко, в общем было сообщено о четырех подозрительных чемоданах.

"Во всех оставленных без присмотра чемоданах никаких взрывоопасных предметов не обнаружено, но мы благодарны жителям города за сознательное отношение к безопасности, а потому призываем и в дальнейшем незамедлительно информировать полицию о подозрительных вещах", - заявил Крищенко.

Напомним, сегодня утром возле метро "Вокзальная" обнаружили один из таких подозрительных чемоданов.

Вчера два самодельных взрывных устройства обнаружили на рынке "Минский", специалисты обезвредили взрывчатку, одно из устройств взорвалось.

После взрыва на "Минской" столичная полиция усилила контроль на улицах, рынках, транспортных развязках и станциях метрополитена.