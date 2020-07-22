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У Києві знайшли чотири підозрілі валізи, вибухівки не виявили

Київ, Середа 22 липня 2020 18:21
У Києві знайшли чотири підозрілі валізи, вибухівки не виявили
Фото: одна з виявлених валіз біля метро "Вокзальна" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

Про знахідки повідомляли кияни

Протягом дня київські поліцейські чотири рази виїжджали на повідомлення про підозрілі знахідки. У жодному з них вибухівки не виявили.

Про це повідомили у прес-службі київської поліції.

Як розповів керівник поліції Києва Андрій Крищенко, загалом було повідомлено про чотири підозрілі валізи.

"У всіх залишених без нагляду валізах жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено, але ми вдячні мешканцям міста за свідоме ставлення до безпеки, а тому закликаємо і в подальшому негайно інформувати поліцію про такі підозрілі речі", - заявив Крищенко.

Нагадаємо, сьогодні вранці біля метро "Вокзальна" виявили одну з таких підозрілих валіз.

Учора два саморобних вибухових пристрої виявили на ринку "Мінський", спеціалісти знешкодили вибухівку, один із пристроїв підірвався.

Після вибуху на "Мінській" столична поліція посилила контроль на вулицях Києва, ринках, транспортних розв’язках та станціях метрополітену.

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