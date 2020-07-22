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В Киеве станция метро "Вокзальная" возобновила работу

Киев, Среда 22 июля 2020 13:15
В Киеве станция метро "Вокзальная" возобновила работу
Фото: железнодорожный вокзал в Киеве (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Анастасия Светлевская

Ранее станцию закрыли, поскольку рядом с вокзалом нашли подозрительный чемодан

В Киеве возобновила работу станция метро "Вокзальная". Ранее ее закрыли на вход, так как рядом со столичным центральным вокзалом нашли подозрительный чемодан.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места события.

Кроме того, в пресс-службе столичного метрополитена заявили, что правоохранители завершили проверку станции.

"Полиция завершила проверку станции "Вокзальная". Метрополитен работает в обычном режиме!" - указано в сообщении.

Отметим, ранее стало известно, что в Киеве возле станции метро "Вокзальная" возле центрального вокзала нашли еще один подозрительный чемодан. Людей эвакуировали. Закрыли и саму станцию метро, ее проверяли правоохранители.

Также в пресс-службе полиции Киева РБК-Украина сообщили, что на площади Космонавтов возле подземного перехода обнаружили еще один чемодан с неизвестным наполнением. В полиции сказали, что проводится проверка.

Напомним, вчера в столице несколько раз "минировали" метро, торговые центры и железнодорожный вокзал.

Как писало РБК-Украина, два самодельных взрывных устройства обнаружили на рынке "Минский", специалисты обезвредили взрывчатку, одно из устройств взорвалось.

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