В Киеве станция метро "Вокзальная" возобновила работу

Фото: железнодорожный вокзал в Киеве (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Ранее станцию закрыли, поскольку рядом с вокзалом нашли подозрительный чемодан

В Киеве возобновила работу станция метро "Вокзальная". Ранее ее закрыли на вход, так как рядом со столичным центральным вокзалом нашли подозрительный чемодан.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места события.

Кроме того, в пресс-службе столичного метрополитена заявили, что правоохранители завершили проверку станции.

"Полиция завершила проверку станции "Вокзальная". Метрополитен работает в обычном режиме!" - указано в сообщении.

Отметим, ранее стало известно, что в Киеве возле станции метро "Вокзальная" возле центрального вокзала нашли еще один подозрительный чемодан. Людей эвакуировали. Закрыли и саму станцию метро, ее проверяли правоохранители.

Также в пресс-службе полиции Киева РБК-Украина сообщили, что на площади Космонавтов возле подземного перехода обнаружили еще один чемодан с неизвестным наполнением. В полиции сказали, что проводится проверка.

Напомним, вчера в столице несколько раз "минировали" метро, торговые центры и железнодорожный вокзал.

Как писало РБК-Украина, два самодельных взрывных устройства обнаружили на рынке "Минский", специалисты обезвредили взрывчатку, одно из устройств взорвалось.