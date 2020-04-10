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В Киеве за нарушение карантина суд оштрафовал 6 человек

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 09:38
В Киеве за нарушение карантина суд оштрафовал 6 человек
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Двух водителей маршруток оштрафовали за нахождение в салоне больше 10  пассажиров

В Киеве на данный момент зафиксировано больше всего обвинительных вердиктов за нарушение карантина, суд обязал выплатить штрафы шестерых граждан. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Штраф за неповиновение: как в Украине наказывают за нарушение карантина".

В первые дни карантина Шевченковский районный суд столицы оштрафовал на 17 тысяч гривен женщину, торговавшую овощами и фруктами на улице. Аналогичное наказание получили ее коллеги из рыбного ряда на оптовом рынке в Соломенском районе и продавец цветов.

"Двум водителям киевских маршруток штрафы достались за то, что в салон зашло больше положенных 10 пассажиров", - говорится в материале.

Напомним, 7 апреля мэр столицы Виталий Кличко заявил, что за нарушение карантинных ограничений в бюджет Киева взыскали 91 тыс. 800 гривен.

Он подчеркнул, что в Киеве правоохранители составили 574 административных протокола за нарушение карантина и открыли 4 уголовных производства.

Как писало РБК-Украина, для борьбы с коронавирусом в Украине будут мониторить наличие медицинских защитных масок в аптеках. "При отсутствии в продаже этих элементарных средств защиты будут приняты меры административного реагирования", - заверяют у президента.

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