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За нарушение карантина в Киеве выписали штрафов почти на 100 тыс. гривен

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 12:30
За нарушение карантина в Киеве выписали штрафов почти на 100 тыс. гривен
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Полиция составила 574 административных протокола

За нарушение карантинных ограничений в бюджет Киева взыскали 91 тыс. 800 гривен. Об этом во время брифинга сказал мэр столицы Виталий Кличко, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам мэра, в Киеве правоохранители составили 574 административных протокола за нарушение карантина и открыли 4 уголовных производства.

"На сегодня уже составили 574 админпротокола, в бюджет взыскали 91 тыс. 800 гривен. Также возбудили одно уголовное производство за поставление лица в опасность заражения вирусом и 3 уголовных производства за нарушение карантинных ограничений", - сказал Кличко.

Количество больных коронавирусом в столице за сутки увеличилось на 12 человек, в том числе заболели 4 детей. Всего в Киеве заразились 279 человек, число умерших достигло пяти человек.

Также псообщалось, что в группе риска находятся почти 40 тыс. киевлян.

Напомним, в Украине продлили карантин до 24 апреля. С 6 апреля правительство значительно ужесточило карантинные ограничения. В частности, запрещено находиться в общественных местах без медицинской маски и собираться в группы более 2 человека.

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