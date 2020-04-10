У Києві за порушення карантину суд оштрафував 6 осіб

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Двох водіїв маршруток оштрафували за перебування у салоні більше 10 пасажирів

У Києві на цей час зафіксовано найбільше обвинувальних вердиктів за порушення карантину, суд зобов'язав виплатити штрафи шістьох громадян. Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Штраф за непокору: як в Україні карають за порушення карантину".

У перші дні карантину Шевченківський районний суд столиці оштрафував на 17 тисяч гривень жінку, яка торгувала овочами і фруктами на вулиці. Аналогічне покарання отримали її колеги з рибного ряду на оптовому ринку в Солом'янському районі і продавець квітів.

"Двом водіям київських маршруток штрафи дісталися за те, що в салон зайшло більше передбачених 10 пасажирів", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 7 квітня мер столиці Віталій Кличко заявив, що за порушення карантинних обмежень у бюджет Києва стягнули 91 тис. 800 гривень.

Він підкреслив, що в Києві правоохоронці склали 574 адміністративних протоколи за порушення карантину і відкрили 4 кримінальні провадження.

Як писало РБК-Україна, для боротьби з коронавірусом в Україні моніторитимуть наявність медичних захисних масок в аптеках. "При відсутності в продажу цих елементарних засобів захисту будуть вжиті заходи адміністративного реагування", - запевняють у президента.