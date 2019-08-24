В Киеве начался Марш защитников Украины

Возле парка им. Тараса Шевченко в Киеве начинается Марш защитников Украины по случаю Дня независимости. Об этом сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что около 10 тысяч человек начали альтернативный Марш защитников. Шествие началось в 11:00 в парке Тараса Шевченко. Участники марша идут по бульвару Шевченко в направлении Бессарабского рынка и дальше по Крещатику до Майдана Независимости.

Впереди колонны идут матери и жены погибших бойцов. Люди становятся перед ними на колени, провожают аплодисментами и скандируют "Дякуємо".

Фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Напомним, в Киеве прошел Марш Достоинства. На Крещатике огородили место проведения "Шествия достоинства", а в отдельных местах установлены детекторы. В нем принял участие глава государства Владимир Зеленский, украинские военные, ветераны АТО и волонтеры, а также представители разных родов войск ВСУ. При этом военная техника демонстрироваться не будет. Кроме того, по Крещатику прошли известные украинские медики, учителя, спортсмены, дипломаты.

Добавим, на время празднования Дня Независимости в период с 24 по 25 августа будут перекрыты для движения транспорта центральные улицы.