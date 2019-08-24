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В Киеве начинается Марш Достоинства

Новости » Общество    24.08.2019 - 09:50
В Киеве начинается Марш Достоинства
Фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

В нем примет участие глава государства Владимир Зеленский, украинские военные, ветераны АТО и волонтеры

В Киеве 24 августа в честь празднования 28-й годовщины Независимости Украины начался Марш Достоинства. Об этом сообщает РБК-Украина.

Участники марша собралась возле красного корпуса КНУ им. Шевченко. На Крещатике огородили место проведения "Шествия достоинства", а в отдельных местах установлены детекторы.

В нем примет участие глава государства Владимир Зеленский, украинские военные, ветераны АТО и волонтеры, а также представители разных родов войск ВСУ. При этом военная техника демонстрироваться не будет. Кроме того, по Крещатику пройдут известные украинские медики, учителя, спортсмены, дипломаты.

Фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Напомним, в центре Киева усилили меры безопасности перед торжественными мероприятиями в честь Дня независимости. В Национальной полиции сообщили, что сегодня порядок будут обеспечивать 13 тыс. правоохранителей. Как известно, в Украине в рамках празднования Дня независимости сегодня пройдет около 1000 мероприятий.

Добавим, на время празднования Дня Независимости в период с 24 по 25 августа будут перекрыты для движения транспорта центральные улицы.

День Независимости 2019: как проходит празднование В Киеве усилили меры безопасности на День Независимости
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