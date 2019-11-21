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В Киеве началось вече "У нас есть достоинство"

Новости » Общество     21.11.2019 - 20:01
В Киеве началось вече "У нас есть достоинство"
Фото: вече "У нас есть достоинство" (РБК-Украина)

В акции принимают участие около 3-5 тыс. человек

Сегодня, 21 ноября, в Киеве на Майдане Независимости началось вече "У нас есть достоинство". Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

В центре столицы собрались тысячи людей, который требуют остановить разведение войск и сил на линии разграничения, а также отменить реализацию "формулы Штайнмайера".

Активисты вышли с плакатами "Не продается", "Банду геть", "Свободу Марченко", "Нет репрессиям", "Хватит нас разводить". Также люди стоят с фотографиями погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.

Фото: вече "У нас есть достоинство" (РБК-Украина)

Помимо флагов Украины, участники вече обклеили одежду желтым скотчем, который, по задумке организаторов, символизирует борьбу украинцев за государство и свободу.

Вече было организовано общественными деятелями из "Движения сопротивления капитуляции".

В Киеве проходит акция в честь годовщины начала Майдана.

Опубліковано РБК-Украина Четвер, 21 листопада 2019 р.

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