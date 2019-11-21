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У Києві почалося віче "У нас є гідність"

Новини » Суспільство     21.11.2019 - 20:01
У Києві почалося віче "У нас є гідність"
Фото: віче "У нас є гідність" (РБК-Україна)

В акції беруть участь близько 3-5 тис. чоловік

Сьогодні, 21 листопада, в Києві на Майдані Незалежності почалося віче "У нас є гідність". Про це передає кореспондент РБК-Україна.

У центрі столиці зібралися тисячі людей, що вимагають зупинити розведення військ і сил на лінії розмежування, а також скасувати реалізацію "формули Штайнмайера".

Активісти вийшли з плакатами "Не продається", "Банду геть", "Свободу Марченко", "Ні репресіям", "Досить нас розводити". Також люди стоять з фотографіями загиблих під час Революції Гідності в 2014 році.

Фото: віче "У нас є гідність" (РБК-Україна)

Крім прапорів України, учасники віче обклеїли одяг жовтим скотчем, який, за задумом організаторів, символізує боротьбу українців за державу і свободу.

Віче було організовано громадськими діячами з "Руху опору капітуляції".

У Києві проходить акція на честь річниці Майдану.

Опубліковано РБК-Україна Четвер, 21 листопада 2019 р.

Нагадаємо, 14 жовтня в Києві біля будівлі Міністерства закордонних справ відбулася акція в підтримку українського військового Віталія Марківа, якого в Італії засудили до 24 років в'язниці.

Крім того, 29 жовтня в Києві пройшла акція "Ні кроку назад". В акції взяли участь кілька сотень людей, серед яких представники політичної сили "Свобода", "Національного корпусу".

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