В Киеве начальника отделения "Укрпочты" будут судить за хищение пенсий

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ему грозит до 5 лет лишения свободы

Киевская местная прокуратура № 10 направила в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из отделений почтовой связи Центр почтовой связи Киевской городской дирекции АО "Укрпочта", которого обвиняют в присвоении пенсий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Согласно материалам расследования, в период с ноября 2018 года по февраль 2019 года руководитель почтового отделения путем подделки подписей в официальных документах присвоила свыше 90 тыс. гривен, предназначавшихся для выплаты пенсий 16 гражданам.

Действия злоумышленницы квалифицированы по 2 ст. 191 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, то есть присвоение чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением и служебный подлог.

В настоящее время обвинительный акт в отношении должностного лица направлен в Шевченковский районный суд г. Киева для рассмотрения по сути.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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