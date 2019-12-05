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В Киеве руководители страховой присвоили сбережения вкладчиков

Новости » Происшествия     05.12.2019 - 12:18
В Киеве руководители страховой присвоили сбережения вкладчиков
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Руководители страховой присвоили свыше 80 млн гривен

В Киеве правоохранители разоблачили высшее руководство страховой компании "Гарант-Лайф" на присвоении более 80 млн гривен сбережений вкладчиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным ведомства, топ-менджмент страховой компании присвоил сбережения свыше 10 тысяч своих клиентов. Общая сумма ущерба вкладчикам составляет более 80 млн гривен.

"Из-за сделки компания фактически доведена до банкротства, а тысячи клиентов остались без сбережений, внесенных в качестве платежей на страхование жизни", - заявили в СБУ.

Отмечается, что правоохранители задержали двух причастных к незаконному завладению сбережениями вкладчиков - бывшего председателя правления и фактического руководителя страховой.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили чиновников Черкасского городского совета на хищении государственных средств на более чем 1,5 млн гривен. Чиновники нанесли ущерб бюджету при сделке по ремонту дорог в Черкассах. Чиновникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины - служебная халатность.

Кроме того, сотрудники СБУ разоблачили должностных лиц Николаевского облсовета, которые организовали схему разворовывания 15 млн гривен на закупке школьных учебников. Чиновники неправомерно внесли в расходы бюджета средства на закупку е-учебников.

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