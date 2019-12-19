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У Києві начальника відділення "Укрпошти" судитимуть за привласнення пенсій

Новини » Суспільство     19.12.2019 - 11:16
У Києві начальника відділення "Укрпошти" судитимуть за привласнення пенсій
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Йому загрожує до 5 років позбавлення волі

Київська місцева прокуратура № 10 направила до суду обвинувальний акт відносно начальника одного з відділень поштового зв’язку Центру поштового зв’язку Київської міської дирекції АТ "Укрпошта", якого звинувачують у привласненні пенсій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

Відповідно до матеріалів розслідування, у період з листопада 2018 року по лютий 2019 року керівник поштового відділення шляхом підроблення підписів в офіційних документах привласнила понад 90 тис. гривень, що призначалися для виплати пенсій 16 громадянам.

Дії зловмисниці кваліфіковано за 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, тобто привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службове підроблення.

Наразі обвинувальний акт відносно посадової особи скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до п’яти років.

РБК-Україна писало, що у Києві правоохоронці викрили вище керівництво страхової компанії "Гарант-Лайф" на привласненні понад 80 млн гривень заощаджень вкладників.

Раніше СБУ викрила керівників одного із департаментів міськради Южноукраїнська Миколаївської області на розкраданні грошей, призначених для реконструкції дитсадків.

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