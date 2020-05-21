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В Киеве начальника отделения банка подозревают в присвоении средств клиентов

Новости » Общество     21.05.2020 - 17:47
В Киеве начальника отделения банка подозревают в присвоении средств клиентов
Фото: присвоение средств (РБК-Украина)

Подозреваемая присвоила денежные средства почти 20 клиентов банка

Начальника центрального отделения государственного банка в Киеве заподозрили в присвоении средств клиентов. Должностное лицо подозревают в присвоении 1 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Следствие установило, что подозреваемая руководитель центрального отделения государственного банка в сговоре с другими работниками отделения незаконно завладели денежными средствами 19 клиентов банка на сумму более 1 млн гривен.

"Сообщники, используя чужой логин и пароль, получили доступ к автоматизированной банковской системе и без ведома клиентов банка меняли информацию, которая обрабатывается в системе. В результате злоумышленники создавали официальные банковские документы и проводили фиктивные операции по снятию наличных с карточных счетов потерпевших. После этого деньги передавались начальницы отделения, которая распоряжалась ими по собственному усмотрению", - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что действия начальника отделения банка были квалифицированы по ч. 3 ст. 191 УК Украины. Прокуратура проверяет информацию о возможном завладении подозреваемой еще 9 млн гривен средств клиентов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве разоблачили должностных лиц филиала одного из государственных банков в присвоении почти 80 миллионов гривен. Чиновники открывали счета на физических лиц по подложным документам и незаконно выводили на них средства из государственного банка.

Также РБК-Украина писало, что ГБР сообщило о подозрении в деле об хищение 283 млн гривен банка "Михайловский" бывшему председателю правления, двум его заместителям и четырем членам кредитного комитета банка.

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины банкихищение средствПрокуратура
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