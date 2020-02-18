ГБР сообщило новые подозрения по делу о хищениях в банке "Михайловский"

Фото: банк "Михайловский" (из открытых источников)

Топ-менеджеры банка безосновательно выдали кредит юрлицам, связанным с экс-владельцем банка

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении по делу о хищениях 283 млн гривен банка "Михайловский" бывшему главе правления, двум его заместителям и четырем членам кредитного комитета банка. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР в Facebook.

Сообщается, что работникам банка сообщили о подозрении в злоупотреблении полномочиями и служебном подделывании (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

"Топ-менеджеры банка безосновательно, с нарушением порядка выдали кредиты двум юридическим лицам, которые были связаны с бывшими владельцами банка. При этом должностные лица банка понимали, что предоставленные кредитные средства не будут возвращены", - сообщили в ГБР.

Действия подозреваемых нанесли убытки Фонду гарантирования вкладов физических лиц на сумму 283 миллионов гривен.

Напомним, в декабре РБК-Украина писало, что ГБР сообщило о подозрении бывшему исполняющему обязанности председателя правления ПАО "Банк Михайловский", который подозревается в хищении более 870 млн гривен.

Ранее сообщалось, что прокуратура подозревает экс-главу банка "Михайловский" Игоря Дорошенко в хищении 870 млн гривен банковских средств и доведении банка до неплатежеспособности. В январе 2017 года Дорошенко был задержан.