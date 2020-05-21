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У Києві начальника відділення банку підозрюють у привласненні коштів клієнтів

Новини » Суспільство     21.05.2020 - 17:47
У Києві начальника відділення банку підозрюють у привласненні коштів клієнтів
Фото: привласнення коштів (РБК-Україна)

Підозрювана привласнила кошти майже 20 клієнтів банку

Начальника центрального відділення державного банку у Києві запідозрили у привласненні коштів клієнтів. Посадовця підозрюють у привласненні 1 мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Слідство встановило, що підозрювана керівник центрального відділення державного банку у змові з іншими працівниками відділення незаконно заволоділи грошовими коштами 19 клієнтів банку на суму у понад 1 млн гривень.

"Спільники, використовуючи чужий логін і пароль, отримали доступ до автоматизованої банківської системи та без відома клієнтів банку змінювали інформацію, яка обробляється в системі. В результаті зловмисники створювали офіційні банківські документи та проводили фіктивні операції зі зняття готівки з карткових рахунків потерпілих. Після цього гроші передавалися начальниці відділення, яка розпоряджалась ними на власний розсуд", - розповіли в прокуратурі.

Зазначається, що дії начальника відділення банку було кваліфіковано за ч. 3 ст. 191 КК України. Прокуратура перевіряє інформацію про можливе заволодіння підозрюваною ще 9 млн гривень коштів клієнтів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві викрили посадовців філії одного з державних банків у привласненні майже 80 мільйонів гривень. Посадовці відкривали рахунки на фізичних осіб за підробленими документами та незаконно виводили на них кошти з державного банку.

Також РБК-Україна писало, що ДБР повідомило про підозру у справі про розкрадання 283 млн гривень банку "Михайлівський" колишньому голові правління, двом його заступникам і чотирьом членам кредитного комітету банку.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України банкихищение средствПрокуратура
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