На фоне нападения России в Украину в Киеве начались перебои с экстренными службами 101 и 112. Специалисты работают над тем, чтобы восстановить работу.

"Сейчас в Киеве начались перебои со службами 101 и 112. Мы работаем над тем, чтобы максимально быстро исправить ситуацию, и чтобы каждый мог дозвониться. Мы сделаем все, чтобы можно было дозвониться на эти пункты", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия пошла на прорыв в Киевской области, а в самой столице прогремело несколько взрывов.

Подробнее читайте в материале "Ситуация в Киеве сейчас: что происходит в городе".