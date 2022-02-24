На тлі нападу Росії в Україну у Києві почалися перебої з екстреними службами 101 і 112. Фахівці працюють над тим, щоб відновити роботу.

"Зараз у Києві почалися перебої зі службами 101 і 112. Ми працюємо над тим, щоб максимально швидко виправити ситуацію, і щоб кожен міг додзвонитися. Ми зробимо все, щоб можна було додзвонитися на ці пункти", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія пішла на прорив у Київській області, а в самій столиці прогриміло кілька вибухів.

Детальніше читайте в матеріалі "Ситуація в Києві зараз: що відбувається в місті".