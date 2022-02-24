RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві почалися перебої зі службами 101 і 112

Автор: Юлія Бойко

На тлі нападу Росії в Україну у Києві почалися перебої з екстреними службами 101 і 112. Фахівці працюють над тим, щоб відновити роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-центру МВС України.

"Зараз у Києві почалися перебої зі службами 101 і 112. Ми працюємо над тим, щоб максимально швидко виправити ситуацію, і щоб кожен міг додзвонитися. Ми зробимо все, щоб можна було додзвонитися на ці пункти", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія пішла на прорив у Київській області, а в самій столиці прогриміло кілька вибухів.

Детальніше читайте в матеріалі "Ситуація в Києві зараз: що відбувається в місті".

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВторгнення Росії до України