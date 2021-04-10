У Києві почали вимикати опалення
У Києві завершується опалювальний сезон. Сьогодні, 10 квітня, будинки у столиці починають вимикати від централізованого опалення.
Відключення тепла у Києві анонсував мер столиці Віталій Кличко.
Опалювальний сезон спочатку мав закінчитися ще 5 квітня, але через похолодання його продовжили до 10 числа.
"Відключення тепла в Києві почнуть з 10 квітня ", - повідомив міський голова Києва раніше, 7 квітня.
В КМДА зазначили, що відключення систем опалення у закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також у соціально-медичних установах здійснюється за письмовими заявками їхніх керівників.
Відзначимо, що опалювальний сезон у Києві розпочався 16 жовтня минулого року.
Нагадаємо, у 2020 році опалювальний сезон в Києві був завершений з 5 квітня. У 2019 році опалювальний сезон в Києві завершився з 6 квітня.
Крім того, 1 квітня Дніпро одним з перших завершив опалювальний сезон в цьому році.
Раніше повідомлялося, що в Тернополі будуть відключати опалення у закладах, які порушують карантин.
Додамо, що раніше в Кабінеті міністрів заявили, що субсидію на оплату послуг ЖКГ можна оформити у будь-який час, навіть під час опалювального сезону.