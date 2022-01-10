В Киеве началась встреча нормандских советников Украины, Германии и Франции

В Киеве вечером 10 января стартовала встреча политических советников Украины, Германии и США в рамках нормандского формата. Участие в переговорах от Украины принимает руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ермака в Twitter.
Францию на переговорах представляет дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, а от Германии присутствует советник канцлера по вопросам внешней политики Йенс Плетнер.
"Начали в Киеве встречу с советником канцлера Германии по вопросам внешней политики и дипломатическим советником президента Франции. Уверен, что это будет продуктивный диалог", - сообщил Ермак.
Напомним, накануне представители Германии и Франции посетили Россию, где встретились с российским политическим советником Дмитрием Козаком.
После этого французский президент анонсировал нормандскую встречу в ближайшие недели.