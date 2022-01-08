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Ермак анонсировал визит нормандских советников в Украину

Новина українською →
Киев, Суббота 08 января 2022 11:47
Ермак анонсировал визит нормандских советников в Украину Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

На следующей неделе в Украину приедут политические советники лидеров Германии и Франции - Йенс Плетнер и Эммануэль Бонн. Они участвуют во встречах в нормандском формате по Донбассу на уровне советников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Офиса президента Андрея Ермака.

По словам Ермака, на этой неделе он уже разговаривал с нормандскими советниками накануне их визита в Москву. После чего он обсуждал ситуацию вокруг украинских границ и аспекты безопасности с помощником госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.

"А на следующей неделе мои коллеги из Франции и ФРГ, политические советники лидеров стран-участниц нормандского формата, приедут в Киев", - добавил Ермак.

Напомним, на этой неделе в Москве прошла встреча нормандских советников, но без участия украинской стороны.

По ее итогам российский переговорщик Дмитрий Козак заявил, что создание параллельных форматов по Донбассу внутри нормандского не обсуждается.

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Андрей Ермак Нормандский формат
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