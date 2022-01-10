RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві почалася зустріч нормандських радників України, Німеччини та Франції

Автор: Дмитро Левицький

У Києві ввечері 10 січня стартувала зустріч політичних радників України, Німеччини та США в рамках нормандського формату. Участь у переговорах від України бере керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єрмака у Twitter.

Францію на переговорах представляє дипломатичним радник президента Еммануель Бонн, а від Німеччини присутній радник канцлера з питань зовнішньої політики Єнс Пльотнер.

"Розпочали у Києві зустріч із радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та дипломатичним радником президента Франції. Впевнений, що це буде продуктивний діалог", - повідомив Єрмак.

Нагадаємо, напередодні представники Німеччини та Франції відвідали Росію, де зустрілися з російським політичним радником Дмитром Козаком.

Після цього французький президент анонсував нормандську зустріч найближчими тижнями.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяУкраїнаГерманияАндрій ЄрмакНормандський формат