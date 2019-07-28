В Киеве начался первый крестный ход ПЦУ

В воскресенье, 28 июля, в Киеве начался первый крестный ход Православной церкви Украины (ПЦУ), приуроченный к 1031-летию крещения Киевской Руси. Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, на Софийской площади началось движение колонны, которую возглавляет предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний. Впереди колонны идут военные капелланы. Это первый крестный ход для вновь созданной единой поместной Православной церкви Украины.

Отметим, что колонна пройдет крестным ходом от Софиевской площади через Владимирский проезд, Михайловскую площадь и улицу Трехсвятительскую к парку Владимирская горка.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Киева перешла на усиленный режим несения службы в связи с проведением первого крестного хода Православной церкви Украины в 1031-й годовщину крещения Киевской Руси. В местах проведения мероприятия были установлены фильтрационные пункты, где правоохранители осуществляют поверхностный осмотр участников шествия.

Добавим, что в субботу, 27 июля, в Киеве состоялася крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси. По данным полиции, участие в крестном ходе УПЦ МП приняли около 30 тысяч верующих. На богослужение собрались несколько тысяч человек, в том числе и духовенство со всей Украины.