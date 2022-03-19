В Киеве с начала войны погибли 228 человек, среди них есть дети

С начала вторжения России в Киеве погибли 228 человек, среди них 4 ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
В частности, пострадали около тысячи жителей столицы.
"В Киеве с начала полномасштабного вторжения российских войск погибли 228 человек, в том числе 4 ребенка", - говорится в сообщении КГГА.
Также известно, что ранения получили 912 человек, в том числе 16 детей.
Ранее мы сообщали, что в Киеве задержан бывший первый замглавы Фонда госимущества.
Также мы писали, что в Киеве священника задержали за сотрудничество с оккупантами.
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