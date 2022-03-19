У Києві від початку війни загинули 228 людей, серед них є діти

Від початку вторгнення Росії в Києві загинули 228 людей, серед них 4 дитини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Зокрема, постраждали близько тисячі жителів столиці.
"У Києві від початку повномасштабного вторгнення російських військ загинули 228 людей, у тому числі 4 дитини", - йдеться у повідомленні КМДА.
Також відомо, що поранення отримали 912 осіб, у тому числі 16 дітей.
Раніше ми повідомляли, що у Києві затримано колишнього першого заступника голови Фонду держмайна.
Також ми писали, що у Києві священника затримали за співпрацю з окупантами.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!