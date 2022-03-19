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У Києві від початку війни загинули 228 людей, серед них є діти

У Києві через російських окупантів загинули 228 людей (t.me/dsns)
Автор: Тетяна Самарук

Від початку вторгнення Росії в Києві загинули 228 людей, серед них 4 дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Зокрема, постраждали близько тисячі жителів столиці.

"У Києві від початку повномасштабного вторгнення російських військ загинули 228 людей, у тому числі 4 дитини", - йдеться у повідомленні КМДА.

Також відомо, що поранення отримали 912 осіб, у тому числі 16 дітей.

Раніше ми повідомляли, що у Києві затримано колишнього першого заступника голови Фонду держмайна.

Також ми писали, що у Києві священника затримали за співпрацю з окупантами.

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