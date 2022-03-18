В Киеве задержан бывший первый замглавы Фонда госимущества: подозревают в госизмене

В столице задержан бывший первый замглавы Фонда госимущества. Его подозревают в передаче оккупантам данных о ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

"Сообщено о подозрении жителю м. Киев в государственной измене, а также незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 111, ст. 263 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, бывший первый заместитель Фонда государственного имущества Украины распространял идею изменения территориальной целостности Украины и способствовал оккупантам в проведении агрессивной войны.

"24 февраля по 16 марта гражданин Украины в Киеве в мессенджерах присоединился к антиукраинских чатов и передавал представителям РФ и представителям "ДНР/ЛНР" данные относительно мест расположения личного состава и военной техники ВСУ. Имея военное образование, он осознавал, что эти данные будут использованы врагом для дальнейших бомбардировок мирных городов", - рассказали в ведомстве.

Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст. 615 УКУ.

Во время обыска у него обнаружены и изъяты пистолеты, патроны, гранаты и мобильный телефон. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: в Киеве задержан бывший первый заместитель главы Фонда госимущества (gp.gov.ua)