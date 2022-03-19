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В Киеве с начала войны погибли 228 человек, среди них есть дети

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Киев, Суббота 19 марта 2022 19:29
В Киеве с начала войны погибли 228 человек, среди них есть дети В Киеве из-за российских оккупантов погибли 228 человек (Фото t.me/dsns)
Автор: Татьяна Самарук

С начала вторжения России в Киеве погибли 228 человек, среди них 4 ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

В частности, пострадали около тысячи жителей столицы.

"В Киеве с начала полномасштабного вторжения российских войск погибли 228 человек, в том числе 4 ребенка", - говорится в сообщении КГГА.

Также известно, что ранения получили 912 человек, в том числе 16 детей.

Ранее мы сообщали, что в Киеве задержан бывший первый замглавы Фонда госимущества.

Также мы писали, что в Киеве священника задержали за сотрудничество с оккупантами.

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