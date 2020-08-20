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В Киеве наблюдается загрязнение воздуха: названа причина

Автор: Анастасия Рокитна

Названы районы, где наиболее загрязнен воздух

В Киеве наблюдается загрязнение воздуха из-за пожаров в экосистемах вокруг города и высокого уровня пожарной опасности. С 19 августа зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В воздухе зафиксировано превышение:

  • диоксида серы на площадях Бессарабской, Демеевской, бульваре Леси Украинки, проспекте Науки.
  • диоксида азота на площадях Бессарабской и Демеевской, Оболонском проспекте, бульваре Леси Украинки.
  • формальдегида - на площадях Бессарабской и Демеевской, Оболонском проспекте, бульваре Леси Украинки.

Также причиной является слабый ветер, в связи с чем скапливаются загрязняющие вещества на поверхности земли.

Напомним, полиция Киевской области открыла дело по факту возможного загрязнения воздуха заводом по изготовлению бронежилетов в Богуславском районе.

Отметим, в конце апреля Киев был городом с самым загрязненным в мире воздухом.

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