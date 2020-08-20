У Києві спостерігається забруднення повітря: названа причина

У Києві спостерігається забруднення повітря через пожежі в екосистемах навколо міста та високий рівень пожежної небезпеки. З 19 серпня зафіксовано перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

У повітрі зафіксовано перевищення:

діоксиду сірки на площах Бессарабській, Деміївській, бульварі Лесі Українки, проспекті Науки.

діоксиду азоту на площах Бессарабській та Деміївській, проспекті Оболонському, бульварі Лесі Українки.

формальдегіду - на площах Бессарабській та Деміївській, проспекті Оболонському, бульварі Лесі Українки.

Також причиною є слабкий вітер, в зв'язку з чим накопичуються забруднюючі речовини на поверхні землі.

Нагадаємо, поліція Київської області відкрила справу за фактом можливого забруднення повітря заводом по виготовленню бронежилетів в Богуславському районі.

Зазначимо, наприкінці квітня Київ був містом з найзабрудненішим у світі повітрям.