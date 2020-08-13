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В Киевской области открыли дело из-за загрязнения воздуха заводом бронежилетов

Богуславский район, Четверг 13 августа 2020 17:54
В Киевской области открыли дело из-за загрязнения воздуха заводом бронежилетов
Фото: замеры воздуха на заводе (kv.npu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Правоохранители назначили ряд экспертиз

Полиция Киевской области открыла дело по факту возможного загрязнения воздуха заводом по изготовлению бронежилетов в Богуславском районе. На предприятии проведены обыски, назначены судебные экспертизы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Как отметили правоохранители, во время обысков на территории завода были изъяты уставные документы предприятия.

"Для экспертного исследования отобраны: образцы почвы на территории предприятия и за его пределами, образцы воздуха, воды и сточной канализации. Кроме того, специалисты осуществили замер шума работы предприятия. По результатам обыска следователи назначили ряд судебных экспертиз", - сообщили в полиции.

Начато расследование по ст.241 Уголовного кодекса Украины (загрязнение атмосферного воздуха). Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в конце апреля Киев признавался городом с самым загрязненным в мире воздухом.

Также синоптики фиксировали загрязнение воздуха в столице в середине июля.

Как сообщали ранее в КГГА, в Киеве на 90% загрязняют воздух автомобили.

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