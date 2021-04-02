В Киеве мужчина стрелял в охранника магазина из-за замечания об отсутствии маски

В Киеве в торгово-развлекательном центре на проспекте Победы произошла стрельба. Мужчина дважды выстрелил в охранника магазина после замечания об отсутствии защитной маски.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры .

Мужчина зашел в магазин без защитной маски, после чего охранник сделал ему замечание. Не желая придерживаться карантинных мероприятий, мужчина достал пистолет и произвел 2 выстрела в охранника.

В результате происшествия охранник получил телесные повреждения в область головы и туловища.

Злоумышленника задержали на месте происшествия. Им оказался 32-летний житель Киева. Сейчас решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения.