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В Киеве мужчина стрелял в охранника магазина из-за замечания об отсутствии маски

Автор: Инна Собора

В Киеве в торгово-развлекательном центре на проспекте Победы произошла стрельба. Мужчина дважды выстрелил в охранника магазина после замечания об отсутствии защитной маски.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Мужчина зашел в магазин без защитной маски, после чего охранник сделал ему замечание. Не желая придерживаться карантинных мероприятий, мужчина достал пистолет и произвел 2 выстрела в охранника.

В результате происшествия охранник получил телесные повреждения в область головы и туловища.

Злоумышленника задержали на месте происшествия. Им оказался 32-летний житель Киева. Сейчас решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле Национального авиационного университета (НАУ) неизвестные из оружия начали стрелять по припаркованным автомобилям.

РБК-Украина писало, что в центре Киева на улице Бассейная произошла стрельба.

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Новости Украины пистолетСтрельба
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