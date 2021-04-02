У Києві чоловік стріляв в охоронця магазину через зауваження про відсутність маски

У Києві у торгово-розважальному центрі на проспекті Перемоги сталася стрілянина. Чоловік двічі вистрелив в охоронця магазину після зауваження про відсутність захисної маски.
Чоловік зайшов до магазину без захисної маски, після чого охоронець зробив йому зауваження. Не бажаючи дотримуватися карантинних заходів, чоловік дістав пістолет та зробив 2 постріли в охоронця.
Внаслідок події охоронець отримав тілесні ушкодження в область голови та тулуба.
Зловмисника затримали на місці події. Ним виявився 32-річний житель Києва. Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання запобіжного заходу.
Раніше повідомлялося, що у Києві поблизу Національного авіаційного університету (НАУ) невідомі зі зброї почали стріляти по припаркованим автомобілям.
РБК-Україна писало, що у центрі Києва на вулиці Басейна сталась стрілянина.