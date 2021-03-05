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В Киеве возле одного из университетов неизвестные обстреляли автомобили

Новина українською → Киев, Пятница 05 марта 2021 15:15
В Киеве возле одного из университетов неизвестные обстреляли автомобили Фото: поврежденное авто (telegram KyivOperativ)
Автор: Андрей Козловский

В Киеве возле Национального авиационного университета (НАУ) неизвестные из оружия открыли огонь по припаркованным автомобилям. Сейчас правоохранители разыскивают вооруженных преступников.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Как сообщается, неизвестные стреляли по окнам припаркованных автомобилей. Пока известно о трех поврежденных таким образом авто.

"К счастью, жертв и пострадавших среди людей нет. Правоохранители разыскивают вооруженных хулиганов", - говорится в сообщении.

Фото: поврежденные авто (telegram KyivOperativ)

Напомним, ранее в Киеве произошла стрельба возле застройки в Голосеевском районе. Группа лиц начала стрелять в воздух, после чего злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобилях. После этого правоохранители разыскали и задержали преступников. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

Также РБК-Украина писало, что вечером 22 февраля в Харькове посреди улицы застрелили мужчину. Для поиска стрелка вводили специальную полицейскую операцию.

Нападавшим оказался 50-летний мужчина. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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