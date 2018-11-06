В Киеве мужчина с оружием ограбил кредитное учреждение

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Преступник забрал 20 тыс. гривен

В Киеве неизвестный с оружием во вторник, 6 ноября, ограбил кредитное учреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вартових Еспресо".

Отмечается, что вооруженное нападение произошло на вул. Оболонской. Мужчина, угрожая оружием, ограбил один из киосков быстрого кредитования.

По предварительным данным, грабитель забрал 20 тыс. гривен, после чего скрылся с места преступления. Сейчас устанавливаются подробности ограбления.

Добавим, что полиция информации об инциденте не сообщала.

Напомним, в июле 2018 в Узбекистане правоохранители задержали трех граждан Украины за попытку ограбления банка. Задержание произошло в Ташкенте.

Также напомним, в мае 2018 года в столице Италии Риме сотрудники полиции арестовали двух граждан Украины за нападение и попытку ограбления полицейского.