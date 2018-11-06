ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Киеве мужчина с оружием ограбил кредитное учреждение

Новости » Происшествия    06.11.2018 - 13:02
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Преступник забрал 20 тыс. гривен

В Киеве неизвестный с оружием во вторник, 6 ноября, ограбил кредитное учреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вартових Еспресо".

Отмечается, что вооруженное нападение произошло на вул. Оболонской. Мужчина, угрожая оружием, ограбил один из киосков быстрого кредитования.

По предварительным данным, грабитель забрал 20 тыс. гривен, после чего скрылся с места преступления. Сейчас устанавливаются подробности ограбления.

Добавим, что полиция информации об инциденте не сообщала.

Напомним, в июле 2018 в Узбекистане правоохранители задержали трех граждан Украины за попытку ограбления банка. Задержание произошло в Ташкенте.

Также напомним, в мае 2018 года в столице Италии Риме сотрудники полиции арестовали двух граждан Украины за нападение и попытку ограбления полицейского.

Полиция задержала россиянина, который был среди нападавших на ювелирный магазин в Киеве В Одессе две девушки ранили и ограбили иностранца
Новости Украины ограбление
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь