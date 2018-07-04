Кабмін уповноважив Маркарову на підписання угоди з Бразилією про взаємодопомогу у митних справах

Наразі відсутні правові інструменти співробітництва між Україною і Бразилією у митній сфері

Кабінет міністрів України уповноважив в.о. міністра фінансів України Оксану Маркарову на підписання угоди з урядом Бразилії про взаємодопомогу у митних справах. Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 4 липня 2018 року, у ході засідання уряду.

Так, Кабмін затвердив постанову "Про підписання угоди між Кабінетом мінстрів України та урядом Федеративної Республіки Бразилія про співробітництво і взаємну допомогу в митних справах" і уповноважив Маркарову її підписати.

"На цей час відсутні правові інструменти співробітництва між Україною і Бразилією у митній сфері як підстави для організації спільної боротьби з митними правопорушеннями, обміну інформацією, необхідною для запобігання, розслідування та припинення митних порушень, обміну досвідом...З укладенням угоди буде створено правові підстави для налагодження двостороннього співробітництва між митними адміністраціями договірних сторін", - йдеться у пояснювальній записці.

Як зазначається, проект угоди містить положення щодо дій митної адміністрації однієї договірної сторони, які вживатимуться на запит митної адміністрації іншої договірної сторони та/або за власною ініціативою з метою запобігання, розслідування та припинення митних правопорушень, деталізує порядок опрацювання запитів про надання допомоги у митних справах та надання митних документів.

"Проект угоди узгоджено із секретаріатом федеральних доходів Федеративної Республіки Бразилія", - йдеться у документі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін уповноважив Маркарову на підписання змін в угоді з ЄІБ щодо аграрної сфери.