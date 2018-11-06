У Києві чоловік зі зброєю пограбував кредитну установу

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Злочинець забрав 20 тис. гривень

У Києві невідомий зі зброєю у вівторок, 6 листопада, пограбував кредитний заклад. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Вартових Еспресо".

Зазначається, що збройний напад стався на вул. Оболонській. Чоловік, погрожуючи зброєю, пограбував один із кіосків швидкого кредитування.

За попередніми даними, грабіжник забрав 20 тис. гривень, після чого втік із місця злочину. Наразі встановлюються подробиці пограбування.

Додамо, що поліція інформації про інцидент не повідомляла.

Нагадаємо, у липні 2018 в Узбекистані правоохоронці затримали трьох громадян України за спробу пограбування банку. Затримання відбулося в Ташкенті.

Також нагадаємо, в травні 2018 року в столиці Італії Римі співробітники поліції заарештували двох громадян України за напад і спробу пограбування поліцейського.