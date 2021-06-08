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В Киеве мужчина с ножом напал на водителя эвакуатора

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Киев, Вторник 08 июня 2021 15:51
В Киеве мужчина с ножом напал на водителя эвакуатора Фото: на водителя эвакуатора напали с ножом (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На Печерске в Киеве произошел дорожный конфликт между водителем легкового авто и водителем эвакуатора. В результате последний получил ножевое ранение.

Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Шота Руставели.

"По предварительной информации, между водителями эвакуатора и автомобиля "Лексус" возник конфликт, в результате которого водитель иномарки нанес ножевое ранение оппоненту и уехал с места происшествия", - говорится в сообщении.

Медики на месте оказали первую помощь, полиция разыскивает нападавшего. В то же время замминистра внутренних дел Антон Геращенко у себя в Facebook написал, что водитель эвакуатора совершил хулиганские действия, бил машину и оскорблял оппонента. После этого водитель "Лексуса" ударил его ножом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве возле супермаркета произошла стрельба, ранение получил мужчина. Инцидент произошел в ходе словесного конфликта, у одного из участников при себе оказался целый арсенал оружия.

Также в столице задержали пенсионера, который влез в чужую квартиру и угрожал ножом женщине. Он также держал ее в заложниках.

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