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У Києві чоловік з ножем напав на водія евакуатора

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Київ, Вівторок 08 червня 2021 15:51
У Києві чоловік з ножем напав на водія евакуатора Фото: на водія евакуатора напали з ножем (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На Печерську в Києві стався дорожній конфлікт між водієм легкового авто і водієм евакуатора. В результаті останній отримав ножове поранення.

Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Повідомляється, що інцидент стався на вулиці Шота Руставелі.

"За попередньою інформацією, між водіями евакуатора і автомобіля "Лексус" виник конфлікт, в результаті якого водій іномарки наніс ножове поранення опоненту і поїхав з місця події", - йдеться в повідомленні.

Медики на місці надали першу допомогу, поліція розшукує нападника. У той же час заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у себе в Facebook написав, що водій евакуатора вчинив хуліганські дії, бив машину і ображав опонента. Після цього водій "Лексуса" вдарив його ножем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві біля супермаркету сталася стрілянина, поранення отримав чоловік. Інцидент стався в ході словесного конфлікту, у одного з учасників при собі виявився цілий арсенал зброї.

Також у столиці затримали пенсіонера, який вліз в чужу квартиру і погрожував ножем жінці. Він також тримав її в заручниках.

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