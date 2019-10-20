В Киеве мотоцикл на скорости врезался в авто, есть погибшая

В Киеве на Гостомельском шоссе мотоцикл на высокой скорости врезался в автомобиль, в результате аварии погибла водитель мотоцикла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что на Гостомельском шоссе произошла авария с участием автомобиля Volkswagen и мотоцикла BMW. По данным полиции, водитель легкового авто двигался по шоссе, когда в момент выезда с обочины в заднюю часть авто въехал мотоцикл.

"Водителей транспортных средств доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Врачи диагностировали у водителя легковушки сотрясение головного мозга, 41-летняя водитель мотоцикла от полученных травм скончалась в больнице", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное дело.

Фото: ДТП в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в ночь столкнулись два такси Uklon с пассажирами, в результате инцидента пострадали два человека. Инцидент произошел на улице Вадима Гетьмана.