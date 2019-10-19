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В Киеве столкнулись два такси с пассажирами, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    19.10.2019 - 09:22
В Киеве столкнулись два такси с пассажирами, есть пострадавшие
Фото: ДТП в Киеве (kiev.informator.ua)

В результате аварии пострадали два человека

В Киеве в ночь на 19 октября столкнулись два такси с пассажирами, в результате инцидента пострадали два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Инцидент произошел на улице Вадима Гетьмана с участием автомобилей такси Skoda Octavia и Mazda с наклейками службы Uklon. Сообщается, что водитель Skoda попытался резко перестроиться в соседний ряд, врезался в Mazda, после чего она выехала на встречную полосу и врезалась в столб.

В результате ДТП пострадали водитель Skoda и пассажир Mazda, их госпитализировали в больницу.

Фото: ДТП в Киеве (kiev.informator.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате инцидента один человек погиб, еще четыре пострадали.

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