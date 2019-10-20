У Києві мотоцикл на швидкості врізався в авто, є загибла

У Києві на Гостомельському шосе мотоцикл на високій швидкості врізався в автомобіль, в результаті аварії загинула водій мотоцикла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.



Повідомляється, що на Гостомельському шосе сталася аварія за участю автомобіля Volkswagen і мотоцикла BMW. За даними поліції, водій легкового авто рухався по шосе, коли в момент виїзду з узбіччя в задню частину авто в'їхав мотоцикл.

"Водіїв транспортних засобів доставлено до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Лікарі діагностували у водія легковика струс головного мозку, 41-річна водій мотоцикла від отриманих травм померла в лікарні", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом порушено кримінальну справу.

Фото: ДТП в Києві (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві в ніч зіткнулися два таксі Uklon з пасажирами, в результаті інциденту постраждали двоє людей. Інцидент стався на вулиці Вадима Гетьмана.