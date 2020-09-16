В Киеве мост Патона будут ремонтировать пять лет

В Киеве реставрация моста имени Патона продлится пять лет. Во время ремонтных работ планируют увеличить его пропускную способность.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, осуществить реставрацию должны к 31 декабря 2025 года. Заказчиком работ определена коммунальная корпорация "Киевавтодор". Ей было поручено:

получить исходные данные для проектирования;

определить генеральные проектную и подрядную строительную организации;

обеспечить разработку проектной документации, проведение ее экспертизы и утверждения;

позаботиться о соблюдении требований законодательства относительно порядка выполнения строительных работ и законодательства об оценке воздействия на окружающую среду.

Отмечается, что мост Патона ввели в эксплуатацию в 1953 году. Реконструировали мост лишь один раз, в 2004 году, когда с него демонтировали трамвайные пути. С того времени текущие ремонтные работы происходили лишь на небольших участках моста.

Напомним, в Киеве временно ограничат движение на проспекте Степана Бандеры.

Ранее РБК-Украина сообщало, что до сентября в Киеве на съезде с Шулявского путепровода будет ограничено движение транспорта.