Фото: пробки в столице (РБК-Украина)

В Киеве временно ограничат движение на проспекте Степана Бандеры. Это связано с ремонтными работами.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

"С 22:00 18 сентября до 16:00 20 сентября частично ограничат движение на проспекте Степана Бандеры в связи с проведением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в столице ограничивали движение на Броварском проспекте из-за асфальтирования дороги на пересечении с Кольцевой.

Ранее РБК-Украина сообщало, что до сентября в Киеве на съезде с Шулявского путепровода будет закрыто движение транспорта.

Кроме этого, в конце августа завершились ограничения движения на Южном мосту в Киеве, где проводили обновление опор и ремонт деформационных швов.

Отметим, с 17 августа в Киеве ограничено движение грузовиков весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.