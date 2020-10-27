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В Киеве могут ограничить вход на три станции метро

Киев, Вторник 27 октября 2020 10:14
В Киеве могут ограничить вход на три станции метро
Фото: метро в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Киеве 27 октября возможны изменения в работе метро. Это связано с футбольным матчем, который пройдет на НСК "Олимпийский", между командами "Шахтер" (Украина) и "Интер" (Италия).

Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена".

Как сообщается, перед началом игры (в 19:55), ограничения (закрытие) возможно на вход для пассажиров станции "Олимпийская". После игры, возможно ограничение на вход станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, в Киеве 20 октября из-за проведения футбольного матча между командами "Динамо" и "Ювентус" ограничивали работу станций столичного метро.

Кроме того 10 октября в столице наблюдались изменения в работе метро из-за футбольного матча между сборными Украины и Германии.

Также ранее сообщалось, что власти Киева будут вынуждены остановить движение общественного транспорта, в частности метро, если больницы не будут справляться с наплывом пациентов с коронавирусом.

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