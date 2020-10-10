В Киеве возможны изменения в работе метро

Фото: метро в Киеве (РБК-Украина)

Сегодня, 10 октября, в работе киевского метро возможны изменения. Это связано с матчем Лиги наций между футбольными сборными Украины и Германии, который пройдет в столице.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена".

Как сообщается, ограничение (закрытие) возможно на вход для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча, который состоится в 21:45, и станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после его окончания.

Напомним, власти Киева будут вынуждены остановить движение общественного транспорта, в частности метро, если больницы не будут справляться с наплывом пациентов с коронавирусом.

Также ранее сообщало, что в столице произошел сбой в работе метрополитена. Проблемы наблюдались с работой сервиса электронного билета.

Кроме этого, 11 сентября в Киеве закрывали две станции метро в центре города после звонка о минировании.