ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве сегодня возможны изменения в работе метро

Киев, Вторник 20 октября 2020 12:14
В Киеве сегодня возможны изменения в работе метро
Фото: эскалатор в метро (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве сегодня, 20 октября, возможно изменение в работе метрополитена. В связи с проведением футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Ювентус" (Италия) возможно ограничение работы станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

Так, перед началом матча, который запланирован на 19:55, возможно закрытие на вход для пассажиров станции "Олимпийская". После окончания поединка могут ограничить на вход станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", - пояснили в метрополитене.

Напомним, сегодня на "Олимпийском" пройдет первый за четыре года матч киевского "Динамо" в Лиге чемпионов. Противником "Динамо" будет итальянский "Ювентус".

Также РБК-Украина писало, что согласно прогнозам букмекеров, явным фаворитом встречи с "Динамо" является "Ювентус". При этом наиболее ожидаемым результатом является 1:1.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество КиевКиевограничение

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь