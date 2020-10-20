В Киеве сегодня возможны изменения в работе метро

Фото: эскалатор в метро (РБК-Украина)

В Киеве сегодня, 20 октября, возможно изменение в работе метрополитена. В связи с проведением футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Ювентус" (Италия) возможно ограничение работы станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

Так, перед началом матча, который запланирован на 19:55, возможно закрытие на вход для пассажиров станции "Олимпийская". После окончания поединка могут ограничить на вход станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", - пояснили в метрополитене.

Напомним, сегодня на "Олимпийском" пройдет первый за четыре года матч киевского "Динамо" в Лиге чемпионов. Противником "Динамо" будет итальянский "Ювентус".

Также РБК-Украина писало, что согласно прогнозам букмекеров, явным фаворитом встречи с "Динамо" является "Ювентус". При этом наиболее ожидаемым результатом является 1:1.