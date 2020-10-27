ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві можуть обмежити вхід на три станції метро

Київ, Вівторок 27 жовтня 2020 10:14
У Києві можуть обмежити вхід на три станції метро
Фото: метро у Києві (РБК-Украина)
Автор: Андрій Козловський

У Києві 27 жовтня можливі зміни в роботі метро. Це пов'язано з футбольним матчем, який пройде на НСК "Олімпійський", між командами "Шахтар" (Україна) та "Інтер" (Італія).

Про це повідомляє прес-служба "Київського метрополітену".

Як повідомляється, перед початком гри (о 19:55), обмеження (закриття) можливе на вхід для пасажирів станції "Олімпійська". Після гри, можливе обмеження на вхід станцій "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого".

Нагадаємо, у Києві 20 жовтня через проведення футбольного матчу між командами "Динамо" і "Ювентус" обмежували роботу станцій столичного метро.

Крім того 10 жовтня у столиці спостерігались зміни в роботі метро через футбольний матч між збірними України та Німеччини.

Також раніше повідомлялося, що влада Києва буде змушена зупинити рух громадського транспорту, зокрема метро, якщо лікарні не будуть справлятися з напливом пацієнтів з коронавірусом.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство метро

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся