У Києві можуть обмежити вхід на три станції метро

Фото: метро у Києві (РБК-Украина)

У Києві 27 жовтня можливі зміни в роботі метро. Це пов'язано з футбольним матчем, який пройде на НСК "Олімпійський", між командами "Шахтар" (Україна) та "Інтер" (Італія).

Про це повідомляє прес-служба "Київського метрополітену".

Як повідомляється, перед початком гри (о 19:55), обмеження (закриття) можливе на вхід для пасажирів станції "Олімпійська". Після гри, можливе обмеження на вхід станцій "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого".

Нагадаємо, у Києві 20 жовтня через проведення футбольного матчу між командами "Динамо" і "Ювентус" обмежували роботу станцій столичного метро.

Крім того 10 жовтня у столиці спостерігались зміни в роботі метро через футбольний матч між збірними України та Німеччини.

Також раніше повідомлялося, що влада Києва буде змушена зупинити рух громадського транспорту, зокрема метро, якщо лікарні не будуть справлятися з напливом пацієнтів з коронавірусом.