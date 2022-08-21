В Киеве метро изменило график работы

С сегодняшнего дня Киевский метрополитен меняет продолжительность своей работы. Перевозка пассажиров будет осуществляться с 6:00 до 21:00. Такой график будет действительным в течение четырех дней - включительно до Дня Независимости, 24 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевский метрополитен" в Facebook.
"С 21 по 24 августа (четыре дня) Киевский метрополитен будет работать для перевозок пассажиров с 6:00 до 21:00", - сказано в сообщении.
В метрополитене просят людей планировать свои маршруты с учетом работы транспорта.
При этом подземные станции в качестве укрытия по-прежнему будут работать круглосуточно.
Как сообщалось ранее, столичные власти изменят формат пропусков для передвижения во время комендантского часа. Это делается, поскольку нынешние пропуска часто подделывают.
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